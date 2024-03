Cristina Ferreira e Cláudio Ramos deram início a mais uma terça-feira de forma muito divertida.

Os apresentadores do 'Dois às 10' juntaram-se no cenário do formato matutino da TVI, ainda antes do início da emissão, e Cristina aproveitou para voltar a assustar Cláudio.

Sem que o colega se apercebesse, a comunicadora assustou-o quando este se encontrava de costas. Cláudio acabou por atirar o telemóvel que tinha na mão, sendo que o dispositivo voou e foi parar ao chão.

Veja abaixo as fotografias que mostram este momento divertido.

