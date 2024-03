Ao comentarem a suposta relação de André Lopes com Érica, depois de ter assumido interesse por Bárbara, Cristina Ferreira comentou: "Às vezes tenho saudades do tempo em que a gente via os edredões".

"É verdade! Eu acho - e sou eu a falar, mas não sou eu que mando nas regras todas - que quando acontece alguma coisa, mesmo que não se visse, devia-se dizer que aconteceu porque isso interfere no jogo", explicou a apresentadora.

"Porque eles agora andam lá todos fininhos porque sabem que não se mostram imagens de quando eles pinam. Essa é a expressão", acrescentou, por fim.

Leia Também: Débora Neves fala de proximidade com André Lopes