Débora Neves esteve muito próxima de Hélder no 'Big Brother - Desafio Final', mas ao início terá sido André a querer a sua atenção.

Enquanto conversava com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no 'Dois às 10', o apresentador questionou: "O André também andou ali à sua volta durante um tempinho?!"

"Senti ali qualquer coisa, sim", respondeu a expulsa do reality show.

"Mas então é como tu dizes, o André bebeu alguma coisa antes de entrar?", comentou de seguida Cristina Ferreira.

"Eu fiz questão de ficar na cama com a Ana Barbosa e depois o André estava mesmo ao meu lado e tivemos sempre muito próximos, cúmplices. Ele defendeu-me sempre muito também, e ontem também me deixou umas palavras bonitas", acrescentou Débora.

"Mas sentiu que podia haver ali mais qualquer coisa?", quis saber a apresentadora.

"Não tenho a certeza porque não falámos sobre isso, mas, se calhar, se eu desse alguma margem... talvez sim", confessou Débora Neves. "Mas o André também está numa fase completamente diferente da minha - ele tem 23 anos, eu tenho 40. São fases muito distintas. Eu também nunca entrei para fazer casal porque tenho muito para contar e muita vida", fez questão de destacar depois.

Sobre Hélder, a ex-concorrente do 'BB' afirmou: "Com o André é diferente porque não tenho a certeza, mas com o Hélder, se eu deixasse... Mas não é o tipo de homem que queria".

Veja aqui a conversa de Débora Neves com os apresentadores Cláudio Ramos e Cristina Ferreira no 'Dois às 10', da TVI.

