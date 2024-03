Fechados na 'casa mais vigiada do país', os concorrentes do 'Big Brother - Desafio Final' ausentaram-se da propriedade na Malveira, onde decorre o programa da TVI, para poderem exercer o direito de voto.

A informação foi divulgada na gala de ontem, dia 3 de março, pelo Big, que aproveitou para apelar ao voto dos espectadores.

"Vivemos tempos estranhos, de mudança, descrença e até ódio, parece que nos esquecemos do que nos trouxe até aqui. Temos uma democracia jovem que completa este ano 50 anos. Esquecemo-nos também tantas vezes de todos os que lutaram, perderam a liberdade e até a vida para que hoje pudéssemos, sem medo ou retaliação, falar e escolher quem queremos que nos represente", começou por dizer a voz que acompanha os concorrentes dentro da casa.

De seguida, continuou: "Esta manhã, tenho uma história para partilhar, uma história deste reality: os meus concorrentes saíram da casa para cumprir o seu direito e dever de voto. Digo-o abertamente com a intenção de revelar um dos nossos muitos bons exemplos e aqui não houve um, nem um, que tenha falhado o seu dever".

Por fim, o Big disse: "É imperativo olhar para o futuro do país e da democracia com responsabilidade. Por isso, apelo a todos os que nos assistem, aos que dizem que não, mas também nos veem, enfim, somos muitos que podemos e devemos fazer a diferença com o nosso voto. É bom não esquecer que quem adormece em democracia, pode um dia acordar em ditadura! Não queremos, não esquecemos".

Veja aqui este momento.

Leia Também: Mais um expulso no 'Big Brother - Desafio Final' e já há um finalista