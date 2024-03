A gala deste domingo do 'Big Brother - Desafio Final' aconteceu a duas semanas da grande final, o que significa que esta é a altura das grandes decisões.

Em mais uma noite de expulsão, Débora Neves acabou por ver terminada a sua participação no reality show.

André Lopes e Érica Silva foram salvos ao longo da noite e para o fim ficaram Débora e Hélder Teixeira. A participante de Cascais reuniu menos votos e abandonou o jogo.

Em sentido contrário aconteceu a entrega do primeiro passaporte para a final. Vina Ribeiro disputou - e venceu - a prova do líder e é assim a primeira participante a certificar-se de que estará na grande final do próximo dia 17 de março.

Por fim, nomeados provisoriamente estão Ana Barbosa, Hélder Teixeira, André Lopes, Bárbara Parada e Érica Silva. Saberemos esta noite de segunda-feira, dia 4 de março, quem fica a salvo da próxima ronda de nomeações.

Leia Também: Bruna Gomes começa o mês feliz ao lado de Bernardo Sousa