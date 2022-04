Cristiano Ronaldo foi visto em público pela primeira vez, esta quarta-feira, 20 de abril, depois da morte do filho.

O craque português, de 37 anos, foi fotografado no banco de trás de um Mercedes e as imagens estão a ser divulgadas pela imprensa internacional, estando também já a circular nas redes sociais.

De acordo com o The Sun, CR7 foi 'apanhado' à saída do centro de treinos do Manchester United, em Carrington, onde joga atualmente.

De recordar que foi logo no início da semana, esta segunda-feira, 18 de abril, que o futebolista e a companheira, Georgina Rodríguez, partilharam um comunicado onde informavam sobre a morte do bebé. O casal estava à espera de gémeos, uma menina e um menino. "Só o nascimento da nossa menina nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade", disseram.

Georgina e Ronaldo são também pais da pequena Alana Martina, de quatro anos. CR7 tem ainda os gémeos Eva e Mateo, de quatro anos, e Cristianinho, de 11, que nasceram através de uma barriga de aluguer.

