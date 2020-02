E hoje o vencedor do momento mais fofo do dia é Cristiano Ronaldo! O jogador português publicou uma ternurenta fotografia onde surge a tomar banho com os filhos.

Assim, na imagem pode-se ver o craque acompanhado por Cristianinho, de nove anos, os gémeos Mateo e Eva, de dois e ainda a pequena Alana Martina, de também dois.

"Momento divertido com os meus bebés", afirmou o futebolista na legenda.

Veja a imagem de seguida...

