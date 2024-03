Cristiano Ronaldo deu novidades das férias de luxo. O craque português publicou na sua página de Instagram uma nova fotografia, desta vez ao lado da companheira, Georgina Rodríguez.

O casal surge com um look descontraído no meio do local onde desfrutaram dos momentos de descanso, na Arábia Saudita.

A publicação, como seria de esperar, rapidamente recebeu várias reações na caixa de comentários.

