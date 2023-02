Cristiano Ronaldo deixou a suíte no luxuoso hotel Four Seasons Kingdom Center e mudou-se para a primeira casa de família na Arábia Saudita, onde vive desde que assinou contrato com o Al-Nassr no final do ano passado.

De acordo com a imprensa internacional, CR7 já conseguiu receber a mãe, Dolores Aveiro, na nova casa em Riade.

Este fim de semana, mãe e filho recuperaram o tempo perdido. Além disso, Dolores conseguiu estar com a companheira de Ronaldo, Georgina Rodríguez, e os netos, Cristianinho, Eva, Mateo, Alana e Bella.

