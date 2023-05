Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo desde a sua mudança para a Arábia Saudita. Por esse mesmo motivo, o craque vive diariamente rodeado de luxo e extravagância, havendo agora um novo acessório que está a correr o mundo.

Ronaldo partilhou nas stories do Instagram uma fotografia onde surge sorridente com uma chávena de café na mão, embora tenha acabado por se destacar o deslumbrante relógio que tinha no pulso.

O acessório em causa é da marca Jacob & Co e está avaliado em 750 mil libras (mais de 862.400 mil euros), revela o jornal The Sun.

É azul e tem 424 safiras desta cor, para além de vários diamantes brancos. A Vogue conta ainda que há apenas 18 exemplares do artigo espalhados pelo mundo. Veja abaixo.



© Instagram/Cristiano Ronaldo

