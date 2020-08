O mais recente visual de Cristiano Ronaldo a dar nas vistas foi cabelo encaracolado, que aliás correu os quatro cantos do mundo nas imagens da vitória da Juventus no campeonato italiano. Contudo, o craque já 'virou a página' e encontra-se com um novo look.

De volta ao cabelo liso e curto, foi assim que se mostrou na última fotografia publicada na sua conta de Instagram, na qual aparece na companhia dos filhos mais novos - os gémeos Eva e Mateo, de três anos, e Alana Martina, de dois.

Curioso? Espreite abaixo.

Leia Também: Cristiano Ronaldo prestes a receber este de 8 milhões de euros