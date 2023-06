Esta quarta-feira, 7 de junho, foi um dia particularmente marcante na vida de Cristiano Ronaldo. O jogador de futebol lançou a sua própria marca de água alcalina e antioxidante, a Ursu 9.

O lançamento aconteceu em Madrid, Espanha, ocasião na qual o craque teve a oportunidade de fazer declarações.

Referindo-se à companheira, Georgina Rodríguez, Ronaldo contou uma curiosidade sobre o processo de construção do negócio.

"Fomos a Portugal e fizemos uma prova com seis ou sete águas. Quem ganhou foi a Georgina, que acertou em todas", afirmou.

Este foi um produto no qual CR7 quis investir uma vez que está relacionado com a saúde, área sobre a qual sempre teve interesse. "Sempre fui uma pessoa muito determinada e muito profissional. A saúde não é tudo, mas não há nada sem saúde. Já estou no fim da minha carreira, dois ou três anos no máximo", completou.