Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez fizeram um novo investimento. O casal comprou um terreno numa ilha exclusiva no Dubai, Jumeirah Bay Island, que tem o formato de um cavalo-marinho.

De acordo com o Globo Esporte, a compra custou, no total, 25 milhões de euros e foi feita com o objetivo de construírem uma mansão. O plano é que esteja pronta até ao fim de dezembro.

Sabe-se ainda que o negócio está a ser gerido pela Palace Luxury Living, um dos maiores grupos imobiliários de luxo dos Emirados Árabes.

Leia Também: "Estamos nos oitavos": Georgina Rodríguez celebra vitória de Portugal