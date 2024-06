Georgina Rodríguez fez questão de viajar ate Dortmund, na Alemanha, para apoiar Cristiano Ronaldo. Este sábado, 22 de junho, a seleção nacional jogou frente à Turquia para o Euro'2024, partida que venceu por 3-0, ficando desta forma apurada para os oitavos de final.

Nas redes sociais, neste caso o Instagram, Georgina partilhou momentos que viveu no estádio no qual aparece com Cristianinho, filho mais velho de Ronaldo, e amigos.

Nas imagens, que poderá ver na galeria, Gio posa com o seu amor, Ronaldo, em clima de festa.

