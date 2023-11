Foi em conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz que Cristiana Jesus falou abertamente sobre a sua relação com Cláudio Alegre, com quem se casou em 2019 e com quem tem um filho em comum.

"Eu e o Cláudio tivemos uma fase menos boa. Não queria que nada fosse exposto, porque nós nunca sabemos o dia de amanhã e não sabemos como é que vai ser. Nunca fizemos nenhum comunicado a avisar que estávamos divorciados ou que estávamos separados", explicou no 'Dois às 10'.

"O que acontece é que, hoje, estamos num processo. Um casal quando trabalha junto e está junto, é muito complicado porque acabamos por levar os problemas do trabalho para casa. Temos uma escola de dança com mais de 100 alunos. É uma logística gigante! Mais as marcas... A nossa relação acaba por ficar afetada", disse.

"Neste momento, estamos num processo. Num casal, além de haver um relacionamento amoroso, tem de haver amizade e, muitas vezes, nós esquecemo-nos disso. Neste momento queremos ser primeiro amigos e depois, sim, passar para um relacionamento", acrescentou.

Questionada por Cláudio Ramos se atualmente "tem uma relação amorosa" com Cláudio Alegre, Cristiana Jesus respondeu: "Estamos num processo".

"Passaram uma má fase e estão a tentar dar uma nova oportunidade, sendo que não é de raiz, tem de ir sendo trabalhada para que aconteça. É isto?", perguntou de seguida o apresentador do programa. "Sim, é isso", reagiu Cristiana Jesus.

A ex-concorrente do reality show da TVI 'Casa dos Segredos' voltou a frisar que "o trabalho acaba por desgastar muito a relação". "Estamos 24 horas juntos. Não há aquela saudade, que é muito importante numa relação", realçou.

Cristiana Jesus partilhou também que ainda "ama" Cláudio Alegre, com quem tem em comum o filho Guilherme, de três anos.

