Cristiana Jesus deixou-se fotografar num momento de enorme cumplicidade com o filho, o bebé Guilherme, de um ano, e partilhou o resultado com os seus seguidores do Instagram.

A imagem em questão mostra a antiga concorrente da 'Casa dos Segredos' na banheira com o filho.

"Um amor sem explicação", lê-se na legenda do registo, que motivou os mais rasgados elogios por parte dos seguidores.

O bebé Guilherme, recorde-se, nasce do casamento entre Cristiana Jesus e Cláudio Alegre. O casal tornou-se conhecido do grande público depois de ambos terem participado na 'Casa dos Segredos'.

