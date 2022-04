Cristiana Jesus e Cláudio Alegre, ambos antigos concorrentes da 'Casa dos Segredos', têm um novo animal de estimação. O casal adotou um porco bebé.

Radiante com a chegada do novo elemento da família, a empresária tem partilhado nas últimas horas as primeiras imagens da adaptação do porquinho à nova casa.

Alfredo foi o nome escolhido por Cristina e Cláudio para batizarem o animal.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristiana Jesus (@cristianajesus_oficial)

Leia Também: Cristiana Jesus volta a ser alvo de mensagens ofensivas. "Isto é crime"