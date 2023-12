Cristiana Jesus não ganhou para o susto, recentemente, com uma situação que aconteceu com o filho, Guilherme. O incidente foi descrito pela ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' na sua página de Instagram, já com o menino, de três anos, recuperado e em casa.

"Hoje ficou uma espinha na garganta do Gui. Foi um filme nas urgências. Mas quando chega a casa a primeira coisa que pede é para brincar aos médicos", escreveu numa partilha que fez nas stories.

Vale notar que Guilherme é fruto do relacionamento de Cristiana com Cláudio Alegre.



© Instagram - Cristiana Jesus

