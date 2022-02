Cristina Jesus voltou a ser alvo de comentários ofensivos e preconceituosos nas redes sociais. As críticas surgiram, desta vez, devido ao facto de a antiga concorrente da 'Casa dos Segredos' ter partilhado algumas InstaStories onde mostrava o filho, Guilherme, de dois anos, de rabo de cavalo.

"Vamos lá ver uma coisa, se o meu filho está com um totó no cabelo, com um trança, ou seja lá o que for, é porque eu quero. E trata-se do meu filho. Meu. Então tenho liberdade de o vestir como eu quero, sem obrigatoriamente ter julgamentos do outro lado", reagiu Cristina perante as mensagens maldosas que recebeu.

"Queixamo-nos do bullying entre as crianças, mas não nos podemos esquecer que a maioria reflete as atitudes que nós adultos temos. Por isso escusam de dizer de forma insultuosa que parece isto ou aquilo. Não vou deixar de vestir o que gosto ao meu filho porque existem pessoas preconceituosas. Preciso de sapatos novos e não de opiniões descabidas", lamenta, por fim.

