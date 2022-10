Cristiana Jesus foi lavo de duras críticas esta quinta-feira, 20 de outubro, depois de ter partilhado um vídeo no qual dá um beijinho na boca do filho, o pequeno Guilherme, de dois anos.

Perante os comentários negativos que recebeu, a antiga participante do 'Big Brother' reagiu: "Seria algo que já não me deveria chocar, mas choca! E também são assuntos importantes para se colocar em cima da mesa. Desconhecia que existia tanto alarido no facto de uma mãe dar um beijinho na boca do seu filho".



Indiferente aos comentários, Cristiana assegurou que deu e continuará a dar beijinho na boca do filho.

"Eu dei, dou e vou continuar a dar. Sabem para onde caminhamos? Para uma sociedade que não tem carinho, não tem afeto. E pior, caminhamos para uma sociedade mesquinha, que vê maldade em tudo. Poderia ser um beijinho no nariz, na testa ou na boca. É-me indiferente. É amor. Se existe um grupo de pessoas que sexualizam um beijinho de mãe e filho, são essas as pessoas que não estão bem e precisam de ajuda. Não sou eu", completou.



