A aguardar a chegada do primeiro filho em comum, Cláudio Alegre e Cristiana Jesus tiveram de improvisar um baby shower feito de forma original devido à pandemia do novo coronavírus.

Cumprindo as recomendações de não sair de casa e manter o distanciamento social, o casal optou por fazer a festa de forma virtual.

"Venho convidar-vos para o nosso chá de bebé online dia 2 de maio, pelas 18h, em directo aqui no Instagram. Posso contar com a vossa presença?", questiona o casal, que no dia da grande festa promete revelar finalmente qual o nome escolhido para o menino que está a caminho.