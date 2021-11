O Principado do Mónaco está em festa com as comemorações do Dia Nacional. Esta sexta-feira, a família real reuniu-se para assistir aos festejos a partir da varanda do palácio real.

Com a ausência da princesa Charlene, o grande destaque foi para os gémeos Jacques e Gabriella, que prestaram uma carinhosa homenagem à mãe. Mas os filhos de Alberto e Charlene não foram os únicos a roubar atenções.

A varanda do palácio real esteve repleta de pequenos membros da realeza, que trouxeram enorme ternura à festa nacional. Espreite as imagens na galeria.

