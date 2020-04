Apesar de Tânia Ribas de Oliveira ter continuado a trabalhar no programa 'A Nossa Tarde', da RTP, o seu marido e os seus dos filhos, Tomás e Pedro, encontram-se em casa de quarentena. E foi precisamente sobre a experiência de ter as crianças em casa, sem aulas, que desabafou numa das suas mais recentes publicações no Instagram.

"Arrumámos o escritório durante o fim de semana e reservámos um espaço para o Tomás. Uma prateleira para ele expor, durante este tempo de quarentena, os seus trabalhos. Hoje, inaugurou-o com um pé de feijão feito com algodão, papel, tintas e um frasco", começou por contar a estrela da RTP, como forma de inspirar os seus seguidores a explorarem a criatividade dos filhos em tempo de quarentena.

"Tudo em nome da criatividade, de trabalhos feitos à mão e com o coração, de forma a evitar ao máximo ter crianças a olhar para um tablet horas a fio. Cá em casa, isso não é possível. Não mesmo. Não somos fundamentalistas, é claro que brincam com tecnologias de quando em quando durante o dia, faz parte e ainda bem. Mas há muito mais para fazer. Muito mais! E é uma espécie de meditação para crianças. É a calma e a paz que se querem por estes dias", completou a mãe Tânia.

