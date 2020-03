Apesar de serem muitas as mensagens e pedidos, ainda há pessoas que continuam a levar a vida de forma normal, apesar da pandemia global. Foi este o assunto que levou Tânia Ribas de Oliveira a manifestar-se nas stories da sua página do Instagram, onde se mostrou indignada com os que continuam a sair de casa apenas para "conviver".

"Há pessoas que ainda não perceberam. E isso custa muito a entender... Só se sai de casa para o essencial", começou por dizer a apresentadora da RTP.

"Os passeios 'higiénicos' com crianças também são permitidos, mas não é para ir para parques infantis e afins. É apanhar ar, respirar fundo, perto de casa e voltar", acrescentou.

Revoltada com quem não respeita as medidas de prevenção da propagação da Covid-19, Tânia Ribas frisou: "Quem tem de sair para trabalhar, agradece que os demais se deixem ficar em casa. Nós saímos [cada um na sua profissão] para que a vossa vida em casa seja facilitada. Há muitas pessoas em teletrabalho, com filhos a estudar em casa, com todas as tarefas domésticas a seu cuidado. É muito difícil: mas fique em casa!!! Quem tem de sair de casa para trabalhar não deixa de ter tarefas domésticas e filhos a estudar em casa. Se pudéssemos, ficaríamos em casa. Saímos porque temos missões a cumprir".

A apresentadora não ficou por aqui e afirmou que perante a pandemia do novo coronavírus "é uma falta de respeito sair de casa para conviver". "Sair de casa para conviver é olhar para o próprio umbigo. Não pensar nos outros. Não respeitar ninguém", rematou.

