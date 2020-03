"Hoje tive uma notícia perturbadora. Uma amiga está internada com Covid-19", foi com estas palavras que Marta Fernandes começou por se dirigir aos que a seguem no Instagram, esta quarta-feira, confessando estar muito preocupada com a referida amiga, uma vez que pertence ao grupo de risco.

"É uma amiga com um dos sorrisos mais incríveis que conheço. Pertence ao grupo de risco, porque tem mais de sessenta anos, mas eu sei que vai ficar bem. Sem a garantia de que pudesse lê-la, envie-lhe uma mensagem de amizade e de luz, e disse-lhe que o meu pensamento estaria sempre com ela, até que esteja boa", contou a atriz aos seguidores, revelando de seguida que se encontra em casa, em isolamento social, na companhia da filha, Maria.

Confiante de que tudo vai correr pelo melhor, Marta não escondeu a felicidade que sentiu ao receber uma resposta da amiga.

"Deixei-me ficar pesada no sofá a pensar em tudo o que está a acontecer, e achei que só sairia daí para ir para a cama, porque a tristeza quis tomar conta. Mas a Maria [filha da atriz] apareceu na sala e pediu-me para dançar com ela. Arrastei-me nos dois primeiros minutos mas fui ficando mais leve, porque dançar faz isso em mim. E dancei. Dancei a dança da esperança. E, quando acabei, tinha recebido uma mensagem da minha amiga corajosa, agradecendo as minhas palavras e a dizer-me que vai tudo correr bem. E vai", rematou.

Leia Também: Cristina Ferreira esteve à conversa com repórter com suspeita de Covid-19