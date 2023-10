A pandemia e o Brexit obrigaram os pais de Kate Middleton a desfazerem-se da Party Pieces, empresa de decoração de festas familiares que lançaram em 1987 e que os levou a fazer fortuna.

Por fim, após vários meses de perdas consecutivas, a empresa mudou de mãos. Carole e Michael Middleton venderam-na a James Sinclair, um empresário britânico, mas esta mudança não significou o fim dos problemas para os seus credores.

Foi divulgado que a Party Pieces acumulou uma dívida de 2,6 milhões de libras (mais de três milhões de euros).

Por exemplo, o porta-voz da Sultani Gas, empresa que fornecia hélio para os balões, deu declarações 'pesadas' em junho passado ao 'Daily Mail': "O que mais me dói é que confiei nela [Carole Middleton] como a sogra do futuro rei e, simplesmente, ela traiu-me".

Declarações graves que não se ficaram só pelas palavras. Três meses depois, muitos dos credores ainda não receberam o dinheiro que lhes é devido e questionam-se se alguma vez isso irá acontecer. Por isso, um grupo deles decidiu expressar o seu descontentamento com os Middleton de uma forma bastante incomum.

De acordo com o jornal 'The Sun', em Bucklebury, a cidade natal dos pais da princesa de Gales, foram espalhados cartazes em postes de iluminação e árvores para mostrar o descontentamento dos fornecedores. Alguns residentes mostraram-se revoltados com esta ação, tendo uma pessoa referido à mesma publicação que os Middleton "não merecem" aquilo que lhes estão a fazer, porque "estão a fazer de tudo para solucionar o problema".

