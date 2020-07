Na manhã desta quinta-feira, dia 16, os reis Felipe VI e Letizia presidiram uma cerimónia em homenagem às vítimas do novo coronavírus. Este momento solene tomou lugar no Palácio Real de Madrid, pelas 9 horas da manhã (10 horas em Portugal), e contou também com a presença das duas filhas do casal, a princesa Leonor e a infanta Sofia.

Compareceram familiares de uma centena de pessoas que morreram devido à pandemia, representantes do pessoal sanitário, da polícia e outros trabalhadores de setores essenciais.

Entre os convidados, com máscaras e sentados com uma distância social apropriada, estiveram ainda representantes de uma dúzia de organizações religiosas e também embaixadores de vários países, entre eles o de Portugal, tendo a cerimónia sido transmitida em direto na televisão e redes sociais.

Espanha registou até hoje, segundo dados oficiais, 28.413 vítimas que morreram depois de ter dado positivo no teste da covid-19, mas há números e relatos que indicam que o número pode ser muito superior.

Para a ocasião, os reis e as filhas optaram por visuais escuros, sendo que Felipe VI, Letizia e a infanta Sofia escolheram a cor azul marinho e a princesa Leonor, por sua vez, destacou-se em preto.

Veja as imagens do momento na galeria.

