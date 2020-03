São muitos os artistas portugueses que por esta altura resolveram adotar medidas de prevenção para, em colaboração com os pedidos da Organização Mundial de Saúde, conseguirem evitar a propagação do coronavírus no país.

Depois de Tony Carreira ter cancelado o seu espetáculo no Altice Arena, também Leandro veio a público fazer uma anúncio relacionado ao tema. O cantor decidiu manter, para já, os espetáculos agendados, mas optou por cancelar por tempo indeterminado as habituais sessões de autógrafos em que interage com os fãs.

"No seguimento das recomendações e medidas implementadas pela OMS (Organização Mundial de Saúde), todas as sessões de autógrafos encontram-se canceladas por tempo indeterminado", pode ler-se num comunicado partilhado nas suas redes sociais.

"A realização do concerto deste sábado, dia 14 de março, em Ovar, mantém-se (até ordem em contrário), no entanto não haverá momento para fotografias e/ou autógrafos de forma a tentarmos proteger individualmente toda a gente presente no espaço", explica, por fim.

Leia Também: Concerto de Tony Carreira no Altice Arena adiado: "Estou muito triste"