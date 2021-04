Taís Araújo vive dias felizes ao ver os pais vacinados contra a Covid-19. Depois do pai ter recebido a segunda dose do medicamento, chegou o dia da mãe. Momento que a atriz brasileira voltou a destacar no Instagram.

"O desejo da minha mãe também é o meu, passados quinze dias poder abraçar, beijar, dormir abraçadinha com ela, deixá-la agarrar os meus filhos, dar cheiros longos neles, mas ainda não é possível", começou por escrever na legenda de um vídeo que regista precisamente o momento em que a mãe recebe a segunda dose da vacina.

"Mesmo vacinados, teremos que manter os mesmos cuidados: Máscaras sempre!; Lavar as mãos com água e sabão; Álcool a 70% sempre; E nunca levar as mãos ao rosto, principalmente quando estivermos na rua", alertou. "Vamos passar por isso, só nos resta acreditar. Boa semana, amores, mais uma semana", completou.

