A mulher do príncipe Eduardo, Sofia, condessa de Wessex, está em isolamento depois de ter contactado com uma pessoa infetada com o novo coronavírus, anunciou o Palácio de Buckingham esta sexta-feira, dia 9.

Sabe-se que a nora da rainha de Isabel II, de 55 anos, não apresenta sintomas e não esteve em contacto com nenhum membro da família real. Está agora dedicada em cumprir as indicações do governo.

Recorde-se que esta não é a primeira vez que a Covid-19 assombra a monarquia britânica. Em março, o príncipe Carlos foi diagnosticado com o vírus e esteve uma semana em isolamento social na Escócia.

