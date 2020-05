O número de infetados pela Covid-19 voltou a subir em Portugal esta sexta-feira, dia 29, registando-se em apenas 24 horas mais 350 novos casos. Dados preocupantes que levaram Pedro Fernandes a usar as suas redes sociais para fazer um importante apelo aos portugueses.

"Hoje infelizmente o número de infectados voltou a subir. Não tenham vergonha de usar máscara e viseira. Vergonha é ser um possível causador de contágio. E as máscaras ou viseiras até vos podem favorecer muito o visual. Comigo resulta", escreve o apresentador, que resolveu posar para a foto com uma viseira decorada com imagens de princesas da Disney.

"Estas viseiras são da Viseiras Store, mecenas do Hospital Dona Estefânia (serviço de Pediatria) e doaram todas as viseiras necessárias dentro da sua taxa de esforço financeiro. Obrigado", destacou, por fim, explicando o motivo pelo qual escolheu posar desta forma para a foto.

