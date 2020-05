As receitas ficaram perto do objetivo esperado de 8 mil milhões de dólares, dos quais cerca de 53% serão gastos em futuras vacinas, 26% na investigação de novos medicamentos e 20% no desenvolvimento de testes.

Para além das contribuições de estados e agências internacionais, participaram também personalidades como Bill e Melinda Gates, o treinador português de futebol José Mourinho e a própria Madonna.

Já na semana anterior a artista tinha sido notícia por ter confirmado num vídeo que tinha testado positivo para anticorpos de coronavírus e que planeava fazer “uma longa viagem de carro”, em que “abriria as janelas para respirar o ar com covid-19″.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 260 mil mortos e infetou cerca de 3,7 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de um 1,1 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.089 pessoas das 26.182 confirmadas como infetadas, e há 2.076 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.