O cantor Erasmo Carlos já está em casa depois de ter sido internado no hospital por causa da Covid-19. Um notícia que foi dada pelo artista brasileiro, de 80 anos, que publicou um vídeo nas redes sociais.

"Eu venci o Covid! Não foi melo, não! Foi difícil. Não consegui sozinho. Consegui com a ajuda dos meus médicos, familiares, amigos, colegas e orações que recebi", começou por dizer no vídeo que foi partilhado no Twitter esta terça-feira, 7 de setembro.

"Fico feliz, muito obrigado. Acho importante eu me ter vacinado duas vezes! Quando houver a terceira [dose], eu irei! Viva o bom senso", rematou.

Na legenda do vídeo, refere que esteve oito dias internado. Veja a publicação na íntegra:

