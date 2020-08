Depois do seu quadro clínico ter apresentado melhorias, o cantor Cauan saiu dos cuidados intensivos e foi transferido para um quarto do hospital onde está internado, no Brasil. Uma notícia que foi destacada na página de Instagram do artista, onde o músico agradeceu todo o apoio e carinho que tem recebido nesta fase difícil.

Muito emocionado, Cauan publicou um vídeo na rede social onde fala da fase que está a passar, recordando os momentos difíceis que viveu nos últimos dias, mostrando-se feliz por sair dos cuidados intensivos.

Além disso, o artista mostrou-se ainda muito emotivo com todo o carinho que recebeu e lamentou o facto de estar longe da família.

Veja o vídeo na íntegra:

Nas stories foi ainda adiantado que o pai do cantor continua na unidade de cuidados intensivos "em estado grave". A mãe de Cauan "continua internada, teve febre e continua a fazer uso de vários medicamentos e fisioterapia". "Ela também está estável e a respirar com necessidade esporádica de oxigénio, sem alterações importantes do quadro", lê-se ainda na nota que pode ver na galeria.

