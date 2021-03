"Tenho andado muito triste e extremamente doente", foi com estas palavras que Courtney Love, viúva de Kurt Cobain, começou por se dirigir aos seguidores da sua página de Instagram, esta segunda-feira, 15 de março.

Uma partilha onde revela que esteve hospitalizada no verão do ano passado. "Debilitada, com uma dor indescritível, em agosto, com 43kg, quase morri no hospital com anemia", acrescentou.

Na mesma publicação, a artista refere que encontrou um médico que conseguiu ajudá-la, isto depois de se ter deparado com profissionais de saúde que a "estigmatizaram por causa do vício" em drogas.

"A propósito, ainda estou 100% sóbria", destacou na mesma publicação, onde afirma: "Estarei forte de novo em breve". Veja a publicação na íntegra:

