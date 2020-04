Courteney Cox tem tomado todas as medidas de proteção perante a pandemia da Covid-19. Afirmação que pode ser comprovada pelas recentes imagens que estão a ser divulgadas na imprensa internacional, e a circular nas redes sociais.

A atriz, de 55 anos, mantém-se em isolamento social, mas precisou de sair de casa para ir às compras, no passado domingo, 19 de abril, em Malibu, Califórnia. No entanto, vestiu-se a rigor com direito a máscara, luvas e viseira de proteção.

Um momento que foi capturado pelos paparazzi e que pode ver nas publicações abaixo:

