Ainda hoje, Courteney Cox é lembrada pela personagem a que deu vida na série Friends - a de Monica Geller. Se é fã da trama então com certeza dever-se-á lembrar que uma das características mais evidentes na personalidade desta personagem era a sua compulsão em manter as coisas organizadas.

Referindo-se precisamente a esta faceta, a atriz gravou um vídeo no Instagram no qual refere: "Digam-me que são a Monica, sem me dizerem que são a Monica", lançando assim um desafio aos seguidores.

Posteriormente, a artista mostra duas gavetas e a dispensa da sua casa devidamente arrumadas.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Courteney Cox (@courteneycoxofficial)

Recorde-se que Courteney interpretou este papel entre 1994 e 2004 e estará de volta em breve com o regresso da trama que ficará disponível na plataforma de streaming HBO.

