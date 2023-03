Além de ter respondido à letra após ser acusada de viver às custas de José Carlos Pereira, Inês de Góis também revelou algumas curiosidades desta nova fase da sua vida.

Além das mudança do corpo depois de ter sido mãe de dois meninos, Inês de Góis também contou que permanece solteira depois de ter terminado a relação com o ator e médico.

Entre as perguntas que lhe foram colocadas nas stories da sua página de Instagram, esta quarta-feira, houve quem perguntasse: "Como ter um corpo perfeito?"

"O corpo perfeito é aquele em que nos sentimos bem. Para mim não existe corpo perfeito. Para mim este é o corpo em que me sinto bem e mesmo assim, de longe acho que seja perfeito. Mas sou muito grata por ele ter gerado dois bebés saudáveis e ter passado por tantas mudanças em tão pouco tempo. Decidi cuidar melhor dele, mas não me privo de nada. A única coisa de que me privo é do açúcar. Nada de doces, sumos e fritos evito ao máximo. Tenho treinado em casa na plataforma do PT Paulo Teixeira e complementado com exercício que eu própria achei que precisava neste caso com algum peso já", explicou.

Sobre a mudança na sua vida, Inês de Góis confessou que está a ser vivida "com altos e baixos, mas tudo o que faz parte".

Mas não ficou por aqui e garantiu que está solteira "e feliz".



