Inês de Góis deu espaço aos seguidores da sua página de Instagram para lhe colocarem alguns perguntas através das stories e, entre as questões, houve quem a acusasse de viver às custas de José Carlos Pereira.

"Sim, gata… Sendo bancada por um marido, médico e artista… Fácil", pode ler-se numa intervenção de um internauta, que não ficou sem resposta.

"Até me deu vontade de rir. O pai dos meus filhos nunca me 'bancou' e que fique bem claro que se 'bancasse', sendo mãe dos filhos dele, também não teria mal algum, pois o trabalho de mãe, além de não ser remunerado, é o mais difícil e importante do mundo e não havia dinheiro que o pagasse", disse Inês de Góis.

© Instagram

De recordar que o ex-casal tem dois filhos em comum, os pequenos Tomás e Afonso.

