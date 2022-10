Carlos III irá ser coroado no próximo ano de 2023. A cerimónia poderá ser no dia 3 de junho, na Abadia de Westminster, no Reino Unido, de acordo com a Bloomberg.

Fontes do palácio partilharam que esperam que a cerimónia decorra na referida data, mas a mesma ainda não está definida.

Este será um momento mais 'modesto' que os anteriores, diferente da cerimónia de coroação da falecida rainha Isabel II.

Carlos III irá ter 74 anos quando receber a coroa, tornando-se na pessoa mais velha a ser coroado rei na história britânica.

