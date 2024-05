Mais um dia, mais um visual. Júlia Pinheiro gosta de partilhar com os seguidores da sua página de Instagram os looks que escolhe para apresentar o seu programa das tardes na SIC e a semana começou de maneira colorida, é caso para se dizer.

Mostrando pormenores do coordenado - conforme poderá ver na publicação de seguida - a comunicadora, de 61 anos, elegeu um vestido branco, estilo camiseiro, com padrão floral, que combinou com um stilettos fúcsia.

A escolha foi elogiada por diversos admiradores na rede social.

Ora veja:

Leia Também: Júlia Pinheiro mostra fotografia da mãe após almoço especial