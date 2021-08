A Met Gala vai voltar a reunir várias estrelas, mas com novas regras por causa da pandemia da Covid-19.

Sabe-se que todos os participantes têm de estar vacinados e devem usar uma máscara dentro do local onde se vai realizar o evento.

"Atualmente, todos os participantes da Met Gala no dia 13 de setembro devem ter um comprovativo de vacinação completa e também devem usar máscaras em ambientes fechados, exceto se estiverem a comer ou a beber. Atualizaremos estas diretrizes conforme necessário", disse um porta-voz do evento ao The Daily Beast, esta terça-feira.

Informações que chegam depois do anúncio da IMG sobre o facto de todos os desfiles da New York Fashion Week, em setembro, também exigirão certificado de vacinação. O uso das máscaras ainda está a ser discutido.

Recorde-se que a Met Gala foi cancelada no ano passado devido às restrições da pandemia. Este ano, o evento foi adiado para o dia 23 de setembro.

