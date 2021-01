Após ter revelado no Instagram que está infetada com o novo coronavírus, Mafalda Sampaio tem vindo a partilhar esta fase com os seguidores da sua página de Instagram.

Ainda esta sexta-feira, no sétimo dia da luta contra a doença, a figura pública escreveu na rede social. "Continuo aqui, isolada do resto da família. Sem sintomas".

"Vou respeitar o que me foi pedido pelo SNS e manter-me assim até ao dia 26. Mais alguém está como eu?", acrescentou.

Recorde-se que neste momento são várias as caras conhecidas que estão a lutar contra a Covid-19, entre elas Flávio Furtadoque hoje, 22 de janeiro, contou que foi diagnosticado com uma pneumonia.

