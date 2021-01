Depois de revelar que está infetada com o novo coronavírus, Mafalda Sampaio atualizou os seguidores sobre o seu estado de saúde e voltou a alertar para a importância de não negligenciar os sintomas.

"Hoje, no quinto dia de sintomas, estou muito grata por não ter febre, tosse e poder estar em isolamento em casa sem precisar de qualquer apoio hospitalar. Ainda assim, continuo em isolamento e todas as pessoas que moram comigo também", afirmou.

A digital influencer referiu ainda que o namorado, que estou negativo, assim como todas as pessoas com quem esteve em contacto, continuam em isolamento. "Tenho a certeza que nenhum de nós quer viver com um sentimento de culpa por ter infectado alguém que acabou por não ter hipótese de ter assistência hospitalar", frisou.

"Desculpem a dureza mas acho que de outra maneira há pessoas que não entendem e insistem que estão bem. Espero que todas as pessoas que estão doentes consigam recuperar. Mas a realidade é que muitos doentes de Covid-19 têm morrido por estarmos todos doentes ao mesmo tempo. Os hospitais não conseguem dar resposta", continuou.

Mafalda Sampaio terminou frisando que "o mais importante não é culpar ninguém por nos ter transmitido", mas sim tomar "as melhores decisões".

