Bruno Cabrerizo esteve de volta do baú das recordações e partilhou com os que o seguem no Instagram uma imagem captada há mais de 20 anos.

Trata-se de um momento ente amigos, como o próprio explicou na legenda da foto.

"Quando ainda não tinha barba e a minha única preocupação era pentear as sobrancelhas. Corria o ano de 1998, véspera de 1999. Mais um ano e o mundo iria acabar (supostamente). Já passaram 21 anos. Mudei muito", escreveu na legenda da publicação.

De referir que o ator é o jovem que está no centro, com uma t-shirt em tons cinza e bege, enquanto os amigos aparecem com camisolas brancas.

