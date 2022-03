Zé Lopes foi o seu primeiro palpite? Então, a verdade é que acertou em cheio. É o repórter, coordenador de conteúdos e comentador do 'Big Brother' o menino de ar ternurento que vemos na imagem.

Zé Lopes partilhou este 'tesourinho' na sua conta oficial de Instagram, onde brincou com o grande estilo que exibe.

"Acabaram de me enviar esta fotografia. E faz-me perceber que estilo sempre foi o meu nome do meio", lê-se na legenda do registo.

