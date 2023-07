Chega o verão e muitos são os que aproveitam para partilhar fotografias das férias. Os famosos não são exceção e há quem use as redes sociais para publicar imagens de uns dias românticos longe de casa.

É este o caso de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, que usaram as suas contas no Instagram para partilhar com os seus seguidores um conjunto de fotografias tiradas ao pôr do sol em Fernando de Noronha, no Brasil, onde se encontram a desfrutar de uns dias de férias.

"Eu amo cada pôr do sol com você! Que venham muitos outros e que a cada dia ele brilhe mais e mais. Te amo!", escreveu a apresentadora brasileira.

