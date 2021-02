Já conseguiu perceber quem é o menino de sorriso alegre que vemos na imagem? Se o eu palpite foi Eduardo Madeira, a verdade é que acertou em cheio.

A imagem foi partilhada na conta oficial de Instagram do ator e humorista como forma de promover a entrevista que dará na tarde desta segunda-feira, dia 22, a Manuel Luís Goucha.

"Hoje este garoto rebelde vai falar com o Manuel Luís Gocuha no programa 'Goucha'. Por volta das16h00 e picos, na TVI", anuncia Eduardo na legenda do registo.

