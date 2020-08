Conor McGregor anunciou que está noivo. O lutador irlandês da UFC pediu a companheira de longa data, Dee Devlin, em casamento, conforme comunicou nas redes sociais este sábado, dia 9.

O pedido aconteceu no dia em que Dee completou 33 anos. Na imagem com que deu a boa nova é possível ver o vistoso anel com que pediu a mão da cara metade.

Recorde-se que o Conor McGregor e Dee Devlin estão juntos desde 2008 e têm dois filhos em comum: Conor Jack Jr., de três anos, e Croia, de um.

