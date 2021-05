A família de Conor McGregor e Dee Devlin acaba de aumentar com o nascimento do terceiro filho do casal, o pequeno Rían.

"O clã McGregor é agora uma família de cinco. Nasceu um bebé saudável. O bebé e a super mãe maravilha estão bem. Agradeço-te, Deus, por tudo o que me deste e pela minha família. O meu filho recém-nascido, Rían McGregor", escreveu na legenda da fotografia em que apresentou o recém-nascido aos fãs.

O lutador irlandês da UFC e a mulher são ainda pais de Conor Jr., de quatro anos, e de Croía, de dois.

